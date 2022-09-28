كريم فؤاد يتحدث عن إيجابيات فيتوريا وتحديات الموسم المقبل مع الأهلي

الأربعاء، 28 سبتمبر 2022 - 11:03

9/28/2022 11:03:21 AM

كريم فؤاد يتحدث عن إيجابيات فيتوريا وتحديات الموسم المقبل مع الأهلي