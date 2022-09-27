ملخص فوز فنزويلا على الإمارات 4-0
الثلاثاء، 27 سبتمبر 2022 - 20:30
نرشح لكم
ملخص فوز فنزويلا على الإمارات 4-0 هدف فوز بارجواي على الإمارات وديا الاتحاد المنستيري: لم نكن نفضل مواجهة الأهلي الدوري السعودي - لاعب الهلال يهدر فرصة هدف مؤكد بغرابة ملخص فوز الهلال على الزمالك بركلات الترجيح (كأس سوبر لوسيل) ركلات ترجيح الهلال على الزمالك 1/4 (كأس سوبر لوسيل) هدف اتحاد جدة الأول أمام الرائد - أحمد حجازي (دوري روشن السعودي) كأس سوبر لوسيل - بعثة الزمالك تغادر مطار حمد الدولي عقب الوصول إلى الدوحة
أخر الأخبار
العاشر.. المصري يضم عمرو طارق 33 دقيقة | ميركاتو
ثلاثية جديدة.. مصر تفوز على ليبيريا 53 دقيقة | منتخب مصر