هدف أوروجواي الأول أمام كندا من ركلة حرة رائعة (دي لا كروز)

الثلاثاء، 27 سبتمبر 2022 - 20:07

9/27/2022 8:07:26 PM هدف أوروجواي الأول أمام كندا من ركلة حرة رائعة (دي لا كروز)
أوروجواي كندا
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