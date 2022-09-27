هدف أوروجواي الأول أمام كندا من ركلة حرة رائعة (دي لا كروز)

الثلاثاء، 27 سبتمبر 2022 - 20:07

9/27/2022 8:07:26 PM

هدف أوروجواي الأول أمام كندا من ركلة حرة رائعة (دي لا كروز)