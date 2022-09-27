هدف أوروجواي الأول أمام كندا من ركلة حرة رائعة (دي لا كروز)
الثلاثاء، 27 سبتمبر 2022 - 20:07
7️⃣ 𝗗𝗲 𝗹𝗮 𝗖𝗿𝘂𝘆𝗳𝗳— Selección Uruguaya (@Uruguay) September 27, 2022
¡Golazo!
📺 https://t.co/qVMBrYJR1J #ElEquipoQueNosUne pic.twitter.com/p3TCwUr0nV
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