هدف فوز كوريا الجنوبية على الكاميرون عن طريق هيونج مين سون
الثلاثاء، 27 سبتمبر 2022 - 15:29
[GOAL] 대한민국🇰🇷 1-0 🇨🇲카메룬— theKFA (@theKFA) September 27, 2022
전반 35분! 캡틴 손흥민의 머리에서 첫 골이 나옵니다!
김진수의 강력한 슛 그리고 세컨볼을 헤더로 마무리합니다!#대한민국 #축구국가대표팀 #친선경기 #더뜨겁게theReds pic.twitter.com/kPFiUL1ie9
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