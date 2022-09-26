هدفا فوز منتخب مصر الأولمبي على بنين

الإثنين، 26 سبتمبر 2022 - 21:09

9/26/2022 9:09:28 PM هدفا فوز منتخب مصر الأولمبي على بنين
مصر الأولمبي روجيه ميكالي
نرشح لكم
هدفا فوز منتخب مصر الأولمبي على بنين فيتوريا يكشف سبب خروج صلاح ومصطفى محمد من معسكر المنتخب تصريحات محمود حمادة بعد خوض أول مباراة دولية مع منتخب مصر المؤتمر الصحفي لـ روي فيتوريا عقب الفوز على النيجر 3-0 أهداف فوز منتخب مصر على النيجر 3-0 (ودي) هدف مصر الثاني أمام النيجر - مصطفى محمد (ودي) هدف مصر الأول أمام النيجر - محمد صلاح (ودي) لحظة إصابة مصطفى سعد مع منتخب مصر الأولمبي
أخر الأخبار
الركراكي يدافع عن النصيري ويؤكد مشاركته في كأس العالم 9 دقيقة | قطر 2022
ميكالي: معسكر مصر الأولمبي جاء إيجابيا.. ونحتاج التحسن في عديد الأشياء 15 دقيقة | منتخب مصر
كريم الدبيس يكشف لأول مرة موقفه من الانتقال إلى الأهلي 21 دقيقة | الكرة المصرية
مباشر - إنجلترا (0)-(0) ألمانيا.. المجر (0)-(1) إيطاليا.. انفراد ضائع وهدف أول للأزرق 40 دقيقة | الكرة الأوروبية
عبد الفتاح لـ في الجول: فيفا قام بتعييني لمحاضرة الحكام المصريين.. لن أتأخر عن زملائي 42 دقيقة | الكرة المصرية
أموتو يسجل ثنائية في فوز الاتحاد السكندري وديا 48 دقيقة | الكرة المصرية
هدية فان خال لـ تين هاج قبل دربي مانشستر 50 دقيقة | الدوري الإنجليزي
هل يغيب ترينت عن المونديال؟ 56 دقيقة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت - مصر الأولمبي (0) - (0) بنين 2 4 لاعبين رحلوا وصفقتان لم تعلنا رسميا.. 33 اسما في قائمة الزمالك الإفريقية 3 ودية كولر الأولى.. الأهلي ينتصر على بتروجت بخماسية 4 انتهت البطولة العربية لكرة اليد - الزمالك (31) - (25) الكويت