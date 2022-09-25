هدف الزمالك الثاني أمام إليكت - محمود حمدي الونش
الأحد، 25 سبتمبر 2022 - 22:02
جوووول.. الهدف الثاني للزمالك في مرمى إليكت التشادي عن طريق الونش 🏹⚽⚽ pic.twitter.com/sTWuF8bgN0— OnTime Sports (@ONTimeSports) September 25, 2022
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