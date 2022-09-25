هدف الزمالك الثاني أمام إليكت - محمود حمدي الونش

أمير مرتضى يعلق على موقف سيف الجزيري والصفقات وظروف الزمالك الصعبة

الزمالك × إليكت - رأسية خطيرة من الونش ترتد على الأبيض

الزمالك × إليكت - الهدف الأول يضيع من شيكابالا

مدير تعاقدات المقاولون السابق يتحدث عن كواليس انتقال الجزيري..وأزمة للجميع في هذه الحالة