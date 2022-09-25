مدير تعاقدات المقاولون السابق يتحدث عن كواليس انتقال الجزيري..وأزمة للجميع في هذه الحالة

الأحد، 25 سبتمبر 2022 - 00:06

9/25/2022 12:06:58 AM مدير تعاقدات المقاولون السابق يتحدث عن كواليس انتقال الجزيري..وأزمة للجميع في هذه الحالة
الزمالك سيف الدين الجزيري الدوري المصري المقاولون العرب
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