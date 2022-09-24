وزير الرياضة يكشف تفاصيل زيارة توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية لمصر

السبت، 24 سبتمبر 2022 - 21:23

9/24/2022 9:23:07 PM وزير الرياضة يكشف تفاصيل زيارة توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية لمصر
أشرف صبحي وزير الشباب والرياضية رئيس اللجنة الأولمبية الدولية
نرشح لكم
وزير الرياضة يكشف تفاصيل زيارة توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية لمصر مارك كلاتنبيرج رئيس لجنة الحكام يعلن تفاصيل القائمة الدولية للحكام المصريين محامى الإفريقي يتحدث عن شكوى ناديه بشأن الجزيري الزمالك يعلن عن قميصه الثاني لموسم 2022-23 الصفقة الرابعة.. تقديم مصطفى الزناري بقميص الزمالك محمد عمر: نحضر صفقة سارة لجماهير الاتحاد السكندري حقيقة اقتراب ثنائي البنك الأهلي من الزمالك المتحدث باسم إنبي يتحدث عن مستجدات مفاوضات الأهلي لضم مصطفى شلبي
أخر الأخبار
وزير الرياضة يكشف تفاصيل زيارة رئيس اللجنة الأولمبية الدولية لمصر 11 دقيقة | الكرة المصرية
هشام حطب: لأول مرة تُعرض على دولة استضافة الأولمبياد بسبب تميز مصر 21 دقيقة | رياضات أخرى
مباشر دوري الأمم - إسبانيا (0)-(1) سويسرا.. التشيك (0)-(2) البرتغال.. الثاااني 52 دقيقة | الكرة الأوروبية
منذر الكُبير مديرا فنيا لـ الرجاء المغربي ساعة | الكرة الإفريقية
كرة يد - الطيران يهزم الأهلي.. وفوز كبير للزمالك على أصحاب الجياد في دوري السيدات ساعة | كرة يد
تشكيل إسبانيا - أسينسيو رأس حربة.. وثلاثي وسط برشلوني أمام سويسرا ساعة | الكرة الأوروبية
مران منتخب مصر - بحضور رباعي اتحاد الكرة.. تدريبات بدنية وجمل تكتيكية ساعة | منتخب مصر
تشكيل البرتغال - رونالدو يقود خط هجوم ناري لمواجهة التشيك ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت - مصر الأولمبي (0) - (0) بنين 2 انتهت في أبطال إفريقيا - الزمالك (2)-(0) إليكت.. فوز أبيض خارج الأرض 3 4 لاعبين رحلوا وصفقتان لم تعلنا رسميا.. 33 اسما في قائمة الزمالك الإفريقية 4 صندوق تحيا مصر يكشف موقف الأهلي من تسليم هدايا تركي آل الشيخ