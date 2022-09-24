مارك كلاتنبيرج رئيس لجنة الحكام يعلن تفاصيل القائمة الدولية للحكام المصريين
السبت، 24 سبتمبر 2022 - 19:53
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