مكالمة من شيكابالا.. عمر جابر يعود إلى الزمالك من جديد

بعض القصص لا تنتهي، واليوم نستكمل قصة عمر جابر مع نادي الزمالك. 🏹



مرحباً بعودة الابن إلى الزمالك..عوداً حميداً يا عمر. 👋 #Zamalek #MostTitledIn20C | #الزمالك pic.twitter.com/OkWVOCzotW