مكالمة من شيكابالا.. عمر جابر يعود إلى الزمالك من جديد
السبت، 24 سبتمبر 2022 - 01:09
بعض القصص لا تنتهي، واليوم نستكمل قصة عمر جابر مع نادي الزمالك. 🏹— Zamalek SC (@ZSCOfficial) September 23, 2022
مرحباً بعودة الابن إلى الزمالك..عوداً حميداً يا عمر. 👋 #Zamalek #MostTitledIn20C | #الزمالك pic.twitter.com/OkWVOCzotW
نرشح لكم
مكالمة من شيكابالا.. عمر جابر يعود إلى الزمالك من جديد هدفا فوز المغرب على تشيلي 2-0 (ودي) تصريحات محمود حمادة بعد خوض أول مباراة دولية مع منتخب مصر المؤتمر الصحفي لـ روي فيتوريا عقب الفوز على النيجر 3-0 أهداف فوز منتخب مصر على النيجر 3-0 (ودي) هدف مصر الثاني أمام النيجر - مصطفى محمد (ودي) هدف مصر الأول أمام النيجر - محمد صلاح (ودي) لحظة إصابة مصطفى سعد مع منتخب مصر الأولمبي