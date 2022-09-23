هدف فوز بارجواي على الإمارات وديا
الجمعة، 23 سبتمبر 2022 - 20:33
منتخب الباراغوي يفوز على منتخبنا الوطني 1-0 في مباراة ودية.. شاهد الهدف#الإمارات_باراغواي#أبوظبي_الرياضية 1 pic.twitter.com/MsPegIp0gj— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) September 23, 2022
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