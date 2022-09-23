هدف خرافي من 70 مترا لـ ريال سولت ليك الأمريكي أمام أطلس المكسيكي
الجمعة، 23 سبتمبر 2022 - 19:10
GOLAZO! 🔥— ESPN FC (@ESPNFC) September 23, 2022
AARON HERRERA SCORED FROM 70 YARDS AWAY 🤯🤯 pic.twitter.com/z3UosHKcks
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