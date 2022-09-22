الزمالك يعلن عن قميصه الثاني لموسم 2022-23
الخميس، 22 سبتمبر 2022 - 20:01
لطالما أضاءت نجوم الزمالك سماء كرة القدم المصرية والافريقية. ✨— Zamalek SC (@ZSCOfficial) September 22, 2022
واليوم نلعب بروح هؤلاء النجوم. 👕 #Zamalek #MostTitledIn20C | #الزمالك pic.twitter.com/QGJFRGzdk1
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