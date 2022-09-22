مؤتمر روي فيتوريا المدير الفني لـ منتخب مصر قبل لقاء النيجر

الخميس، 22 سبتمبر 2022 - 17:21

9/22/2022 5:21:47 PM مؤتمر روي فيتوريا المدير الفني لـ منتخب مصر قبل لقاء النيجر
منتخب مصر روي فيتوريا النيجر
نرشح لكم
مؤتمر روي فيتوريا المدير الفني لـ منتخب مصر قبل لقاء النيجر هدف فوز أستراليا على نيوزيلندا (مباراة ودية) الصفقة الرابعة.. تقديم مصطفى الزناري بقميص الزمالك محمد عمر: نحضر صفقة سارة لجماهير الاتحاد السكندري حقيقة اقتراب ثنائي البنك الأهلي من الزمالك المتحدث باسم إنبي يتحدث عن مستجدات مفاوضات الأهلي لضم مصطفى شلبي الاتحاد المنستيري: لم نكن نفضل مواجهة الأهلي أهداف فوز نابولي على ميلان 2-1 (الدوري الإيطالي)
أخر الأخبار
خبر في الجول - فيوتشر يتمم اتفاقه لضم هشام عادل من المحلة 31 دقيقة | الكرة المصرية
مؤتمر حجازي: نرغب في الظهور بشكل مختلف.. ووجود صلاح يصنع الفارق 38 دقيقة | الكرة المصرية
مؤتمر فيتوريا – الحقيقة الكاملة عن استبعاد عواد.. وانتقاد موعد مباراة الزمالك 40 دقيقة | منتخب مصر
الدرجة الثانية - إيسترن كومباني يتعاقد مع 17 لاعبا 48 دقيقة | الكرة المصرية
ماركا: جواو فيليكس يغيب عن مواجهة التشيك.. وموقفه من مباراة إسبانيا ساعة | الكرة الأوروبية
أوستن أموتو إلى الاتحاد السكندري ساعة | الكرة المصرية
طاقم تحكيم ليبي لإدارة مواجهة الإياب بين الزمالك وإليكت ساعة | الكرة الإفريقية
تشكيل تونس – معلول والمثلوثي أساسيان.. والجزيري احتياطي أمام جزر القمر 2 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في أبطال إفريقيا - الزمالك (2)-(0) إليكت.. فوز أبيض خارج الأرض 2 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول سبب عدم قيد كهربا في القائمة الإفريقية 3 صندوق تحيا مصر يكشف موقف الأهلي من تسليم هدايا تركي آل الشيخ 4 قائمة الأهلي الإفريقية - تواجد الرباعي الجديد.. وغياب صلاح محسن وكهربا وعمار حمدي