هدف فوز أستراليا على نيوزيلندا (مباراة ودية)
الخميس، 22 سبتمبر 2022 - 14:09
What a way to score your first goal in Australia, @awermabil17 👏— Socceroos (@Socceroos) September 22, 2022
🎥: @10FootballAU
🇦🇺1-0🇳🇿 #AUSvNZL#GoSocceroos #GiveIt100 pic.twitter.com/TETanmkgEm
نرشح لكم
هدف فوز أستراليا على نيوزيلندا (مباراة ودية) من أجل ريني فايلر.. هدف خرافي في الدوري الياباني عودة اليمن السعيد بإنجاز تاريخي في كرة القدم ملخص فوز الهلال على بوهانج 2-0 (نهائي دوري أبطال آسيا 2021) أول أهداف جيمس رودريجز في دوري نجوم قطر مع الريان ملخص تعادل الإمارات مع العراق 2-2 (تصفيات كأس العالم 2022) ملخص فوز اليابان على أستراليا 2-1 (تصفيات كأس العالم 2022) ملخص فوز عُمان على فيتنام 3-1 (تصفيات كأس العالم 2022)
أخر الأخبار
جنوى يفسخ تعاقده مع شيفتشينكو 30 دقيقة | الكرة الأوروبية