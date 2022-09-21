الصفقة الرابعة.. تقديم مصطفى الزناري بقميص الزمالك

حقيقة اقتراب ثنائي البنك الأهلي من الزمالك

المتحدث باسم إنبي يتحدث عن مستجدات مفاوضات الأهلي لضم مصطفى شلبي

الاتحاد المنستيري: لم نكن نفضل مواجهة الأهلي

أهداف فوز نابولي على ميلان 2-1 (الدوري الإيطالي)

هدف فوز أتالانتا على روما 1-0 (الدوري الإيطالي)

صندوق تحيا مصر يرد على بيان الأهلي حول تسليم هدايا تركي آل الشيخ