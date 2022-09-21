الصفقة الرابعة.. تقديم مصطفى الزناري بقميص الزمالك
الأربعاء، 21 سبتمبر 2022 - 18:00
نادي جديد، ألوان جديدة، بداية جديدة. 🏹— Zamalek SC (@ZSCOfficial) September 21, 2022
رحبوا معنا بمدافعنا الجديد مصطفى الزناري. 👋 #Zamalek #MostTitledIn20C | #الزمالك pic.twitter.com/kgidl2A6l2
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