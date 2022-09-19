حقيقة اقتراب ثنائي البنك الأهلي من الزمالك

المتحدث باسم إنبي يتحدث عن مستجدات مفاوضات الأهلي لضم مصطفى شلبي

صندوق تحيا مصر يرد على بيان الأهلي حول تسليم هدايا تركي آل الشيخ