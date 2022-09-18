هدفا فوز الزمالك على إليكت التشادي في ذهاب الدور التمهيدي بدوري أبطال إفريقيا

الأحد، 18 سبتمبر 2022 - 20:06

9/18/2022 8:06:11 PM هدفا فوز الزمالك على إليكت التشادي في ذهاب الدور التمهيدي بدوري أبطال إفريقيا
الزمالك إليكت سبورت الزمالك أمام إليكت سبورت - دوري أبطال إفريقيا
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