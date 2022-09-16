الدوري السعودي - لاعب الهلال يهدر فرصة هدف مؤكد بغرابة

الجمعة، 16 سبتمبر 2022 - 22:33

9/16/2022 10:33:26 PM الدوري السعودي - لاعب الهلال يهدر فرصة هدف مؤكد بغرابة
الهلال الدوري السعودي الوحدة ميشايل
نرشح لكم
الدوري السعودي - لاعب الهلال يهدر فرصة هدف مؤكد بغرابة ملخص فوز الهلال على الزمالك بركلات الترجيح (كأس سوبر لوسيل) ركلات ترجيح الهلال على الزمالك 1/4 (كأس سوبر لوسيل) هدف اتحاد جدة الأول أمام الرائد - أحمد حجازي (دوري روشن السعودي) كأس سوبر لوسيل - بعثة الزمالك تغادر مطار حمد الدولي عقب الوصول إلى الدوحة كأس سوبر لوسيل - بعثة الزمالك تصل إلى قطر هدف فوز الهلال على الفتح (الدوري السعودي) عضو شرف التعاون: متمسكون باستمرار مصطفى فتحي مع الفريق
أخر الأخبار
محمود حمادة: أحاول تقديم أفضل ما لدي لأظل متواجدا مع منتخب مصر 23 دقيقة | منتخب مصر
حمدي فتحي: تأثير فترة الراحة سيكون إيجابيا.. ونحاول تحقيق أقصى استفادة من فيتوريا 24 دقيقة | منتخب مصر
تأجيل إعلان قائمة المنتخب لوديتي النيجر وليبيريا لما بعد مباراة الزمالك وإليكت سبورت 30 دقيقة | الكرة المصرية
خبر في الجول - رابطة الأندية تبحث زيادة أعداد الجماهير في الدوري.. وانشاء لجنة انضباط منفصلة 43 دقيقة | الكرة المصرية
في الجول يكشف الموعد الأقرب لقرعة الدوري المصري 2022-2023 53 دقيقة | الكرة المصرية
أحمد ياسر ريان: لم أشترط على الأهلي المشاركة أو الرحيل 56 دقيقة | الكرة المصرية
كرة سلة - الكشف عن كواليس أحقية الاتحاد بضم أنس أسامة ساعة | كرة سلة
يمتلكه ويدربه أسطورة سيراليون.. من هو نادي كالون منافس فيوتشر في الدور الثاني لـ الكونفدرالية ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قبلت قدمه وتركته يواجه النار.. لاعب سيراليون يستغيث: إذا قُتلت في ليبيا زوجتي السبب 2 انتهت سوبر اليد - الزمالك (27) - (23) الأهلي.. الأبيض بطلا للسوبر 3 في الجول يكشف كواليس عودة سيمو لـ الزمالك رغم توقيعه لفيوتشر من قبل 4 مرتضى يوجه استغاثة إلى رئيس الوزراء.. ويكشف كواليس عودة محمد صبحي لـ الزمالك