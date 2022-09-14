حوار سافيو الأول بعد انضمامه إلى الأهلي: هدفي مونديال الأندية
الأربعاء، 14 سبتمبر 2022 - 20:10
نرشح لكم
حوار سافيو الأول بعد انضمامه إلى الأهلي: هدفي مونديال الأندية صالح جمعة يوضح الفارق بين فايلر وموسيماني الأهلي يعلن تعاقده مع شادي حسين "واحد من ملايين" المصري يعلن تعاقده مع أنتوني أوكبوتو الأهلي يتعاقد مع شادي حسين سيراميكا يعلن ضم أحمد ياسر ريان أحمد عز يحلل أداء مارسيل كولر مدرب الأهلي الجديد مارسيل كولر يقابل محمود الخطيب لأول مرة داخل أروقة النادي الأهلي
أخر الأخبار
الصفقة السادسة.. الإسماعيلي يضم باسم مرسي 32 دقيقة | ميركاتو