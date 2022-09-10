ملخص تعادل بايرن ميونيخ مع شتوتجارت 2-2 (الدوري الألماني)

السبت، 10 سبتمبر 2022 - 17:45

9/10/2022 5:45:02 PM ملخص تعادل بايرن ميونيخ مع شتوتجارت 2-2 (الدوري الألماني)
بايرن ميونيخ الدوري الألماني شتوتجارت
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