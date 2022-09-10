ملخص تعادل بايرن ميونيخ مع شتوتجارت 2-2 (الدوري الألماني)
السبت، 10 سبتمبر 2022 - 17:45
Mathys Tel became @FCBayernEN's youngest-ever #Bundesliga goalscorer on #MD6, before @VfB_int hit back for a late point in #FCBVfB! 🤝 pic.twitter.com/DvOGDkyLgg— Bundesliga English (@Bundesliga_EN) September 10, 2022
نرشح لكم
ملخص فوز لايبزيج على بوروسيا دورتموند 3-0 (الدوري الألماني) ملخص تعادل بايرن ميونيخ مع شتوتجارت 2-2 (الدوري الألماني) أهداف مباراة أودينيزي وروما (4-0) - الدوري الإيطالي أهداف مباراة سبيتزيا وفيرونا (2-2) - الدوري الإيطالي أهداف مباراة هيلاس فيرونا وسامبدوريا (2-1) - الدوري الإيطالي ملخص فوز هيرتا برلين على أوجسبورج 2-0 (الدوري الألماني) ملخص فوز ميلان على إنتر 3-2 (الدوري الإيطالي) ملخص تعادل يوفنتوس وفيورنتينا 1-1 (الدوري الإيطالي)