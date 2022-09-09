هدف اتحاد جدة الأول أمام الرائد - أحمد حجازي (دوري روشن السعودي)
الجمعة، 09 سبتمبر 2022 - 21:34
🎥 هدف الاتحاد الأول— دوري روشن السعودي (@SPL) September 9, 2022
⚽️ أحمد حجازي
#️⃣ #الرائد_الاتحاد pic.twitter.com/ukEkw7UJnU
نرشح لكم
هدف اتحاد جدة الأول أمام الرائد - أحمد حجازي (دوري روشن السعودي) كأس سوبر لوسيل - بعثة الزمالك تغادر مطار حمد الدولي عقب الوصول إلى الدوحة كأس سوبر لوسيل - بعثة الزمالك تصل إلى قطر هدف فوز الهلال على الفتح (الدوري السعودي) عضو شرف التعاون: متمسكون باستمرار مصطفى فتحي مع الفريق طارق العشري يكشف حقيقة انضمام مصطفى فتحي إلى طلائع الجيش فوز أحمد نادر السيد بجائزة أفضل حارس في كأس العرب للشباب حسرة لاعبي مصر للشباب بعد الهزيمة أمام السعودية