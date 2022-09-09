هدف الهلال الأول في الزمالك - أوديون إيجالو (كأس لوسيل)
الجمعة، 09 سبتمبر 2022 - 20:25
⚽️إيغالو يفتتح التسجيل للهلال#كأس_سوبر_لوسيل #الزمالك_الهلال#LusailSuperCup pic.twitter.com/JRj0Vkaa9b— beIN SPORTS (@beINSPORTS) September 9, 2022
نرشح لكم
ملخص فوز الهلال على الزمالك بركلات الترجيح (كأس سوبر لوسيل) ركلات ترجيح الهلال على الزمالك 1/4 (كأس سوبر لوسيل) كأس سوبر لوسيل - ممر شرفي للاعبي الزمالك لحظة استلام الميداليات.. وتصفيق حار من الجماهير دخلة جماهير الزمالك الرائعة أمام الهلال هدف تعادل الزمالك أمام الهلال - أحمد سيد زيزو (كأس لوسيل) هدف الهلال الأول في الزمالك - أوديون إيجالو (كأس لوسيل) الجماهير تشعل الحماس قبل لقاء الزمالك والهلال في كأس سوبر لوسيل كريم حسن شحاتة يوضح حقيقة المشادة بين أبو جبل ورئيس البنك الأهلي