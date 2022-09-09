كريم حسن شحاتة يوضح حقيقة المشادة بين أبو جبل ورئيس البنك الأهلي

الجمعة، 09 سبتمبر 2022 - 12:37

9/9/2022 12:37:05 PM كريم حسن شحاتة يوضح حقيقة المشادة بين أبو جبل ورئيس البنك الأهلي
محمد أبو جبل البنك الأهلي كريم حسن شحاتة
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