كأس سوبر لوسيل - بعثة الزمالك تغادر مطار حمد الدولي عقب الوصول إلى الدوحة
الأربعاء، 07 سبتمبر 2022 - 16:21
مركز الأخبار مباشر| لقطات من خروج بعثة #الزمالك من مطار حمد الدولي عقب الوصول إلى الدوحة.. #كأس_سوبر_لوسيل pic.twitter.com/zyclGjJHJe— قنوات الكاس (@alkasschannel) September 7, 2022
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