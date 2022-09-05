الزمالك يعلن تمديد التعاقد مع زيزو
الإثنين، 05 سبتمبر 2022 - 23:02
بعض اللكمات أرادت أن تكسرنا، ولكن اللكمة الأقوى هي التمسك بالزمالك مجدداً. 🥊— Zamalek SC (@ZSCOfficial) September 5, 2022
أحمد السيد زيزو مستمر لثلاثة سنوات قادمة. 🏹 #Zamalek #MostTitledIn20C | #الزمالك pic.twitter.com/r61Yiz8GbT
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