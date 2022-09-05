الزمالك يعلن تمديد التعاقد مع زيزو

بعض اللكمات أرادت أن تكسرنا، ولكن اللكمة الأقوى هي التمسك بالزمالك مجدداً. 🥊



أحمد السيد زيزو مستمر لثلاثة سنوات قادمة. 🏹 #Zamalek #MostTitledIn20C | #الزمالك pic.twitter.com/r61Yiz8GbT