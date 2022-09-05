وزير الرياضة: أمامنا مهمة الوصول لكأس العالم والأولمبياد
الإثنين، 05 سبتمبر 2022 - 22:30
نرشح لكم
وزير الرياضة: أمامنا مهمة الوصول لكأس العالم والأولمبياد التعليق الأول من جون إيبوكا بعد انتقاله إلى سيراميكا كليوباترا التعليق الأول من أحمد ياسر ريان بعد رحيله عن الأهلي رئيس التعاون يوضح حقيقة المفاوضات مع الأهلي على انتقال مصطفى فتحي جولة داخل مقر إقامة الأهلي في معسكره التدريبي بمدينة أيندهوفن الهولندية هل ينتقل عمر كمال للزمالك؟ أحمد دياب يجيب هل سيزيد عدد اللاعبين الأجانب في فرق الدوري المصري؟ رئيس رابطة الأندية يجيب أحمد دياب يكشف توجهات كلاتنبرج في الموسم الجديد مع التحكيم