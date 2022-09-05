رئيس التعاون يوضح حقيقة المفاوضات مع الأهلي على انتقال مصطفى فتحي

الإثنين، 05 سبتمبر 2022 - 15:33

9/5/2022 3:33:55 PM رئيس التعاون يوضح حقيقة المفاوضات مع الأهلي على انتقال مصطفى فتحي
الأهلي مصطفى فتحي التعاون
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