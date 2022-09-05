بانينكا فاشلة من تشيتشاريتو تهدر عليه الهاتريك
الإثنين، 05 سبتمبر 2022 - 10:54
John Pulskamp read the mind of Chicharito. 🤯— Major League Soccer (@MLS) September 5, 2022
Denied the hat trick and stoppage-time winner from the penalty spot. pic.twitter.com/Ov6zbnOiyh
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