هدف لويس سواريز الخارق في شباك بنيارول
الإثنين، 05 سبتمبر 2022 - 00:02
🔥⚽ ¡¡¡QUÉ GOL, GOLAZO DEL PISTOLERO SUÁREZ!!! 🔥⚽— ESPN Argentina (@ESPNArgentina) September 4, 2022
El delantero sacó toda su categoría para una MAGNÍFICA DEFINICIÓN DE AFUERA DEL ÁREA en el 2-0 ante Peñarol.
📺 Mirá el duelo por #StarPlusLA en vivo pic.twitter.com/xsdp0xkZPl
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