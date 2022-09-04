ملخص فوز هيرتا برلين على أوجسبورج 2-0 (الدوري الألماني)

الأحد، 04 سبتمبر 2022 - 21:41

9/4/2022 9:41:54 PM ملخص فوز هيرتا برلين على أوجسبورج 2-0 (الدوري الألماني)
الدوري الألماني هيرتا برلين أوجسبورج
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