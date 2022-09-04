هدف فوز الهلال على الفتح (الدوري السعودي)
الأحد، 04 سبتمبر 2022 - 19:57
فييتو يهدي #الهلال نقاط #الفتح ☑️— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 4, 2022
📺 شاهد هدف المباراة الوحيد ⤵️#الفتح_الهلال#SSC pic.twitter.com/S3rlqGOEgP
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