هدفا مباراة مصر والمغرب بكأس العرب للناشئين
الجمعة، 02 سبتمبر 2022 - 23:56
أهداف مباراة منتخب مصر (0 - 2) منتخب المغرب في كأس العرب تحت 17 سنة 🇪🇬🇲🇦#ONTime_Sports pic.twitter.com/dNlvmqtKCF— OnTime Sports (@ONTimeSports) September 2, 2022
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