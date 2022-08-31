المؤتمر الصحفي لـ روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر لإعلان تفاصيل معسكر سبتمبر

الأربعاء، 31 أغسطس 2022 - 15:05

8/31/2022 3:05:02 PM المؤتمر الصحفي لـ روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر لإعلان تفاصيل معسكر سبتمبر
منتخب مصر روي فيتوريا
نرشح لكم
المؤتمر الصحفي لـ روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر لإعلان تفاصيل معسكر سبتمبر بطريقة محتلفة.. فيتوريا يعلن قائمة منتخب مصر أهداف فوز منتخب مصر للناشئين على السعودية 3-0 (كأس العرب تحت 17) صلاح باشا: هذه كواليس طلب شيكابالا الاحتفال بطريقته مع زيزو صلاح باشا: الأهلي بيتي ولو عدت لـ مصر فسيكون من خلاله صلاح باشا: أريد الفوز بكأس العالم مع منتخب مصر حوار صلاح باشا: أريد الفوز بكأس العالم مع مصر.. الأهلي بيتي وشيكابالا طلب احتفال زيزو فوز أحمد نادر السيد بجائزة أفضل حارس في كأس العرب للشباب
أخر الأخبار
الأهلي يعلن رحيل ريكاردو سواريش بالتراضي 13 دقيقة | الكرة المصرية
هل تعرف الكثير عن زيزو؟ اختبر معلوماتك 14 دقيقة | كويز في الجول
أحمد توفيق ينضم لـ البنك الأهلي 27 دقيقة | الكرة المصرية
حتى صيف 2029.. تشيلسي يعلن ضم فوفانا 37 دقيقة | ميركاتو
العشري يعتذر عن عدم استكمال مهمته مع طلائع الجيش 43 دقيقة | الكرة المصرية
لاعب بورنموث يعود للمشاركة في المباريات بعد الشفاء من السرطان ساعة | الدوري الإنجليزي
البنك الأهلي يعلن استمرار خالد جلال ساعة | الكرة المصرية
مؤتمر فيتوريا - الكشف عن تفاصيل المعسكر الأول.. وموقفه من تعيين مدرب مساعد مصري ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تسعة لم يوقع عليها.. ماذا قدم صلاح أمام بورنموث؟ 2 في الجول يكشف التفاصيل الكاملة لمستقبل مصطفى فتحي.. ورغبة اللاعب 3 خبر في الجول - قائمة طويلة.. الأهلي يدرس المرشحين لتدريب الفريق بعد سواريش 4 انتهت الدوري الإنجليزي – ليفربول (9)-(0) بورنموث