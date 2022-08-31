الزمالك يعلن تعاقده مع إبراهيما نداي

الزمالك يعلن تعاقده مع زكريا الوردي

ماشاريبوف يؤكد استمراره مع النصر السعودي

مهند لاشين يكشف عن ناديه الجديد في الموسم المقبل