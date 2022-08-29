الزمالك يعلن تعاقده مع زكريا الوردي

الإثنين، 29 أغسطس 2022 - 22:56

8/29/2022 10:56:37 PM الزمالك يعلن تعاقده مع زكريا الوردي
الزمالك الدوري المصري زكريا الوردي
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