الزمالك يعلن تعاقده مع زكريا الوردي
الإثنين، 29 أغسطس 2022 - 22:56
سهم الزمالك يختار المغربي زكريا الوردي ليكون أحد فرسان القلعة البيضاء في الموسم القادم. 🏹— Zamalek SC (@ZSCOfficial) August 29, 2022
مرحباً زكريا! 👋🇲🇦 #Zamalek #MostTitledIn20C | #الزمالك#Cairo14White pic.twitter.com/S06ua9kU0G
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