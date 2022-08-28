مصطفى محمد يحتفل مع جماهير نانت بعد الفوز على تولوز
الأحد، 28 أغسطس 2022 - 23:26
𝗣𝗹𝘂𝘀 𝗾𝘂'𝘂𝗻 𝟭𝟮ᵉ 𝗵𝗼𝗺𝗺𝗲 🥰— FC Nantes (@FCNantes) August 28, 2022
𝗟𝗮 𝗕𝗲𝗮𝘂𝗷𝗼𝗶𝗿𝗲 était en 🔥 cet après-midi et a poussé ses Canaris à la victoire 💛💚#FCNTFC pic.twitter.com/dItXnwMBqt
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