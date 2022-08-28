ملخص فوز أتالانتا على فيرونا 1-0 (الدوري الإيطالي)

الأحد، 28 أغسطس 2022 - 23:24

8/28/2022 11:24:33 PM ملخص فوز أتالانتا على فيرونا 1-0 (الدوري الإيطالي)
فيورنتينا أتالانتا الدوري الإيطالي
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