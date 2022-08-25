أهداف فوز منتخب مصر للناشئين على السعودية 3-0 (كأس العرب تحت 17)

الخميس، 25 أغسطس 2022 - 11:12

8/25/2022 11:12:06 AM أهداف فوز منتخب مصر للناشئين على السعودية 3-0 (كأس العرب تحت 17)
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منتخب مصر كأس العرب للناشئين السعودية تحت 17
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