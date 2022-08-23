بقفازات الملاكمة.. لاعبو الزمالك يصلون إلى استاد القاهرة قبل مواجهتهم أمام الاتحاد
الثلاثاء، 23 أغسطس 2022 - 20:17
بقفازات الملاكمة 🥊— FilGoal (@FilGoal) August 23, 2022
وصول لاعبي الزمالك إلى استاد القاهرة قبل مواجهتهم أمام الاتحاد ⚽⚪ pic.twitter.com/jxWFIyH4i1
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