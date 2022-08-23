آدم شيكابالا أمام استاد القاهرة قبل مواجهة الاتحاد
الثلاثاء، 23 أغسطس 2022 - 20:15
شيكابالا الصغير جاهز لـ الاحتفال بلقب الدوري ⚪🏹🏆— FilGoal (@FilGoal) August 23, 2022
أدم شيكابالا في استاد القاهرة قبل انطلاق مباراة الزمالك والاتحــاد 🥊👶 pic.twitter.com/x2ztJw6EjQ
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