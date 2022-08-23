بقفازات الملاكمة.. لاعبو الزمالك يصلون إلى استاد القاهرة قبل مواجهتهم أمام الاتحاد

آدم شيكابالا أمام استاد القاهرة قبل مواجهة الاتحاد

يحيى الكومي: جمهور الإسماعيلي المقبوض عليه بريء

أول رد فعل من أحمد دياب بعد أحداث جمهور الإسماعيلي والأهلي