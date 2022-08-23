أمير عبد الحليم يحلل فوز مانشستر يونايتد المفاجئ على ليفربول

أمير عبد الحليم يحلل تعادل الأهلي مع إيسترن كومباني

أحمد عز يحلل فوز الأهلي على مصر للمقاصة وانتصار ريال مدريد على ألميريا

تحليل في الجول - نقاط قوة وضعف ليبيا قبل مواجهة منتخب مصر