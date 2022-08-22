أحمد عز يحلل تعادل الأهلي والإسماعيلي واكتساح برشلونة لـ سوسيداد

أمير عبد الحليم يحلل تعادل الأهلي مع إيسترن كومباني

أحمد عز يحلل فوز الأهلي على مصر للمقاصة وانتصار ريال مدريد على ألميريا

تحليل في الجول - نقاط قوة وضعف ليبيا قبل مواجهة منتخب مصر