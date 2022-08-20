هدف فوز بوروسيا مونشنجلادباخ على هيرتا برلين 1-0 (الدوري الألماني)

السبت، 20 أغسطس 2022 - 18:48

8/20/2022 6:48:03 PM هدف فوز بوروسيا مونشنجلادباخ على هيرتا برلين 1-0 (الدوري الألماني)
الدوري الألماني هيرتا برلين بوروسيا مونشنجلادباخ
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