أهداف فوز اتحاد جدة على أبها 2-1- طارق حامد
السبت، 20 أغسطس 2022 - 00:42
🎥| أهداف ودية #الاتحاد_أبها ⚽️⚽️ pic.twitter.com/y1b2s044yQ— نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) August 19, 2022
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