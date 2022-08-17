حوار مطول مع حازم إمام - أزمة الأهلي وكلاتنبرج والكرة المصرية

طارق العشري يتحدث عن أسباب نجاحات الزمالك ووضع الأهلي مؤخرًا

طارق العشري يوضح رؤيته في تدريب روي فيتوريا لمنتخب مصر والتضحية بالمدربين المصريين

العشري يتحدث عن مواجهة علاء عبد العال

طارق العشري يكشف موقف مصطفى فتحي من الانضمام للجيش

طارق العشري يكشف موقف الزناري من الانتقال للأهلي أو الزمالك

طارق العشري يكشف مستقبل مهند لاشين وطلب من اتحاد الكرة بشأن المشاركة في إفريقيا

الحوار الكامل مع طارق العشري المدير الفني لـ طلائع الجيش