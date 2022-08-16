الحوار الكامل مع طارق العشري المدير الفني لـ طلائع الجيش

أحمد عز يحلل فوز الأهلي على مصر للمقاصة وانتصار ريال مدريد على ألميريا

كواليس حديث مدير الكرة بالمقاصة مع الحكم بعد ركلة جزاء الأهلي.. وحقيقة الثلاثة إنذارات

ناصر منسي: هدفي في إنبي؟ أحاول التعلم من عماد متعب