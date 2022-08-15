أحمد عز يحلل فوز الأهلي على مصر للمقاصة وانتصار ريال مدريد على ألميريا

تحليل في الجول - نقاط قوة وضعف ليبيا قبل مواجهة منتخب مصر

تحليل شامل لـ قمة الجولة الثالثة في البريميرليج بين ليفربول وتشيلسي

نظرة قريبة على الدحيل القطري ونقاط قوته وضعفه قبل مواجهة الأهلي

سبورة في الجول - كيف واصل الأهلي صحوته في الدوري بالتغلب على المقاولون