كواليس حديث مدير الكرة بالمقاصة مع الحكم بعد ركلة جزاء الأهلي.. وحقيقة الثلاثة إنذارات

الإثنين، 15 أغسطس 2022 - 00:13

8/15/2022 12:13:51 AM كواليس حديث مدير الكرة بالمقاصة مع الحكم بعد ركلة جزاء الأهلي.. وحقيقة الثلاثة إنذارات
الأهلي مصر للمقاصة كأس مصر
نرشح لكم
كواليس حديث مدير الكرة بالمقاصة مع الحكم بعد ركلة جزاء الأهلي.. وحقيقة الثلاثة إنذارات ناصر منسي: هدفي في إنبي؟ أحاول التعلم من عماد متعب سعد محمد ناشئ الزمالك عبر FilGoal يطمئن الجماهير بعد تعافيه من السرطان المدير التنفيذي للأهلي يكشف كواليس العودة للمشاركة في البطولات المحلية حسام حسن: أناشد رئيس الجمهورية لأحصل على حقي من الحكم المساعد إبراهيم حسن: ما يحدث معنا يصيبنا بجلطات ومرض السكر إبراهيم حسن: الأهلي تجنب الدفع بلاعبيه الصغار أمام المصري كلاتنبرج: لن أقبل بأخطاء التحكيم والمستوى الضعيف
أخر الأخبار
الثالثة للأبيض والسادسة للدراويش.. محمد عادل حكما لمباراة الزمالك والإسماعيلي 2 ساعة | الكرة المصرية
كواليس حديث مدير الكرة بالمقاصة مع الحكم بعد ركلة جزاء الأهلي.. وحقيقة الثلاثة إنذارات 2 ساعة | الكرة المصرية
لمسة واحدة تكفي.. ألابا يفك شفرة ألميريا وينصر ريال مدريد بصعوبة 2 ساعة | الدوري الإسباني
الكومي: الدوري الجديد بنظامه الحالي.. واللعب النظيف سيتسبب في هبوط بعض الفرق 3 ساعة | الكرة المصرية
مدرب المقاصة: الخسارة في الدقيقة 90 مؤلمة.. وقائمة اللاعبين ستشهد تغيرات 3 ساعة | الكرة المصرية
اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول موعد الإعلان عن مساعد فيتوريا 3 ساعة | الكرة المصرية
اتحاد الكرة يشرح لـ في الجول كيفية تطبيق نظام المجموعة الواحدة في الدرجة الثانية 3 ساعة | الكرة المصرية
نقل مراقب مباراة الأهلي ومصر للمقاصة إلى المستشفى إثر وعكة صحية 3 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 متى يفوز الزمالك بالدوري المصري رسميًا 2 بعد خطاب اتحاد الكرة.. الأهلي يشارك في الكأس والسوبر 3 خبر في الجول - الزمالك يتحرك لحل أزمة تعارض مباراتي دوري الأبطال مع كأس لوسيل 4 ظهور أول في الدوري.. من هو محمد خضري لاعب الزمالك الواعد في قائمة مباراة المقاصة