سعد محمد ناشئ الزمالك عبر FilGoal يطمئن الجماهير بعد تعافيه من السرطان
الأحد، 14 أغسطس 2022 - 00:51
بعد رحلة لأكثر من عامين.. سعد محمد ناشئ الزمالك عبر @FilGoal يطمئن الجماهير بعد تعافيه من الإصابة بمرض السرطان🙏🗣️— FilGoal (@FilGoal) August 13, 2022
تصوير: إبراهيم رمضان pic.twitter.com/9FswDI1IdT
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