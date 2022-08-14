سعد محمد ناشئ الزمالك عبر FilGoal يطمئن الجماهير بعد تعافيه من السرطان

بعد رحلة لأكثر من عامين.. سعد محمد ناشئ الزمالك عبر @FilGoal يطمئن الجماهير بعد تعافيه من الإصابة بمرض السرطان🙏🗣️



تصوير: إبراهيم رمضان pic.twitter.com/9FswDI1IdT